Уфа прошла в полуфинал «Дебатла», доказав необходимость господдержки кино

«Кино это один из драйверов развития экономики, в том числе туризма. После съёмок сериала „Чернобыль“ туда стремятся туристы со всего мира только потому, что посмотрели этот сериал. В Новой Зеландии снимался „Властелин Колец“, и там даже есть отдельное министерство по делам этой кинофраншизы, поскольку она приносит огромные деньги в бюджет», — привел примеры лидер уфимской команды.