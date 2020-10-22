В Братске 4 человека пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Posted 22 октября 2020, 09:52
Published 22 октября 2020, 09:52
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, в пассажирском автомобиле находилось двенадцать человек. При столкновения с грузовиком трое пассажиров и водитель получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы.
Отмечается, что предварительно, оба транспортных средства двигались в попутном направлении. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.