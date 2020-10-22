Запрет на застройку набережной пытается оспорить предприниматель из Ростова

Пользователи в целом согласились, что дом красивый, но выбор места назвали не совсем удачным. «Строительство жилых многоэтажных и многоквартирных домов на набережной очень сомнительно с точки зрения смысла», — написал один из горожан. «Многоэтажный ресторан-клуб. Даже не гостиницу. И уж тем более не жилой дом. Он там не нужен, будет неудобно и жильцам и горожанам», — поддержал другой ростовчанин.