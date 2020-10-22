Запрет на застройку набережной пытается оспорить предприниматель из Ростова

Posted 22 октября 2020, 07:44
Published 22 октября 2020, 07:44
Modified 1 октября, 15:08
Updated 1 октября, 15:08
«Шесть лет пытаюсь получить разрешение на строительство красивого жилого дома на Береговой», — говорится в сообщении.
По словам бизнесмена, он уже получил пять отказов от властей, но сдаваться не намерен. Жителей же города он попросил оценить проект.
Пользователи в целом согласились, что дом красивый, но выбор места назвали не совсем удачным. «Строительство жилых многоэтажных и многоквартирных домов на набережной очень сомнительно с точки зрения смысла», — написал один из горожан. «Многоэтажный ресторан-клуб. Даже не гостиницу. И уж тем более не жилой дом. Он там не нужен, будет неудобно и жильцам и горожанам», — поддержал другой ростовчанин.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что не допустит многоэтажной застройки исторической части города и набережной в Ростове-на-Дону.
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