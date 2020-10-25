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Posted 25 октября 2020, 16:38

Published 25 октября 2020, 16:38

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

ФК «Ростов» проиграл «Химкам» со счетом 2:0

25 октября 2020, 16:38
Футбольный клуб «Ростов» в воскресенье потерпел поражение в матче против «Химок» со счетом 2:0, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Игра прошла в рамках чемпионата России. На 18-й минуте в ворота ростовчан назначили пенальти, но после просмотра видеоповтора судья передумал. Одному из игроков дали желтую карточку за симуляцию.

На 25-й минуте «Ростов» мог забить, но вратарь «Химок» спас ворота. Голкипер выручал команду раз за разом. На 71-й минуте был удален Роман Ерменко, после чего «Химки» отодвинули соперника от своих ворот.

Ростовчане успели пропустить два мяча уже в добавленное время. Игра состоялась на «Ростов-Арене», на ней побывали 10,8 тысячи человек.

До этого ФК «Ростов» потерял несколько игроков.

#Спорт#Новости
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