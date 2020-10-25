ФК «Ростов» проиграл «Химкам» со счетом 2:0

Posted 25 октября 2020, 16:38
Published 25 октября 2020, 16:38
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Игра прошла в рамках чемпионата России. На 18-й минуте в ворота ростовчан назначили пенальти, но после просмотра видеоповтора судья передумал. Одному из игроков дали желтую карточку за симуляцию.
На 25-й минуте «Ростов» мог забить, но вратарь «Химок» спас ворота. Голкипер выручал команду раз за разом. На 71-й минуте был удален Роман Ерменко, после чего «Химки» отодвинули соперника от своих ворот.
Ростовчане успели пропустить два мяча уже в добавленное время. Игра состоялась на «Ростов-Арене», на ней побывали 10,8 тысячи человек.