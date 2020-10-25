Ковидный госпиталь в Каменске-Шахтинском переполнен на 150%

Из размещенного изданием gazetapik.ru видеообращения Срыбного известно, что ковидный госпиталь в городе, рассчитанный на 75 коек, переполнен на 150%. По словам и. о. главы администрации, в городе зафиксировано 1139 случаев заболевания, выздоровели 597 человек, 19 скончались. Госпиталь переполнен, но люди продолжают поступать.