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Posted 25 октября 2020, 08:08

Published 25 октября 2020, 08:08

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Ковидный госпиталь в Каменске-Шахтинском переполнен на 150%

25 октября 2020, 08:08
Представители бизнеса в Каменске-Шахтинском помогут открыть дополнительный ковидный госпиталь на 60 коек, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Александр Срыбный.

Из размещенного изданием gazetapik.ru видеообращения Срыбного известно, что ковидный госпиталь в городе, рассчитанный на 75 коек, переполнен на 150%. По словам и. о. главы администрации, в городе зафиксировано 1139 случаев заболевания, выздоровели 597 человек, 19 скончались. Госпиталь переполнен, но люди продолжают поступать.

В связи с этим при содействии союза предпринимателей в городе оборудуют дополнительный госпиталь на 60 коек.

Срыбный поблагодарил бизнесменов за оказанную помощь. «Я надеюсь, что общими усилиями у нас получится быстрее победить коронавирусную инфекцию», — отметил он.

#Общество#Новости
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