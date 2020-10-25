Тренер ФК «Ростов после проигрыша «Химкам» заявил, что его устроила игра

Posted 25 октября 2020, 16:47
Published 25 октября 2020, 16:47
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
Во втором периоде за фол был удален Роман Еременко, что позволило «Химкам» отодвинуть соперника от своих ворот. Ростовчане пропустили два мяча в добавленное время.
По словам Карпина, в первом тайме не хватало ясности в голове и атаке, хотя в обороне опасные моменты отсутствовали. Он добавил, что во втором тайме футболисты делали все, что должны были.
«Помогли замены, до красной карточки игра устраивала», — отметил Карпин. Он уточнил, что не согласен с удалением Еременко.