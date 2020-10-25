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Posted 25 октября 2020, 16:47

Published 25 октября 2020, 16:47

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

Тренер ФК «Ростов после проигрыша «Химкам» заявил, что его устроила игра

25 октября 2020, 16:47
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» выразил свое мнение после игры с командой «Химки», которая победила со счетом 0:2, говорится на сайте команды.

Во втором периоде за фол был удален Роман Еременко, что позволило «Химкам» отодвинуть соперника от своих ворот. Ростовчане пропустили два мяча в добавленное время.

По словам Карпина, в первом тайме не хватало ясности в голове и атаке, хотя в обороне опасные моменты отсутствовали. Он добавил, что во втором тайме футболисты делали все, что должны были.

«Помогли замены, до красной карточки игра устраивала», — отметил Карпин. Он уточнил, что не согласен с удалением Еременко.

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