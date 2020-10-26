Более 50 млрд руб потратят на нацпроект «Демография» в Ростовской области

В Ростовской области до конца 2024 года на реализацию нацпроекта «Демография» направят 51 миллиард рублей, сообщили в правительстве региона.

Реализация намеченных мероприятий должна повысить рождаемость и увеличить продолжительность жизни. Большую часть средств потратят на оказание финансовой поддержки семьям с детьми. «В этом году предусмотрены 6,7 миллиарда рублей. На данный момент на меры социальной поддержки семей направлено 4,9 миллиарда», — сказано в сообщении. Отмечается, что ежемесячную выплату при рождении ребенка получили 25,8 тысячи донских семей. Региональный материнский капитал получили 2,2 тысячи семей. Кроме того, помощь получили 617 малоимущих семей.