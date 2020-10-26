Более 50 млрд руб потратят на нацпроект «Демография» в Ростовской области

Posted 26 октября 2020, 07:56
Published 26 октября 2020, 07:56
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
Реализация намеченных мероприятий должна повысить рождаемость и увеличить продолжительность жизни. Большую часть средств потратят на оказание финансовой поддержки семьям с детьми.
«В этом году предусмотрены 6,7 миллиарда рублей. На данный момент на меры социальной поддержки семей направлено 4,9 миллиарда», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ежемесячную выплату при рождении ребенка получили 25,8 тысячи донских семей. Региональный материнский капитал получили 2,2 тысячи семей.
Кроме того, помощь получили 617 малоимущих семей.