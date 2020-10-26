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Posted 26 октября 2020, 07:56

Published 26 октября 2020, 07:56

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

Более 50 млрд руб потратят на нацпроект «Демография» в Ростовской области

Более 50 млрд руб потратят на нацпроект «Демография» в Ростовской области

26 октября 2020, 07:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области до конца 2024 года на реализацию нацпроекта «Демография» направят 51 миллиард рублей, сообщили в правительстве региона.

Реализация намеченных мероприятий должна повысить рождаемость и увеличить продолжительность жизни. Большую часть средств потратят на оказание финансовой поддержки семьям с детьми.

«В этом году предусмотрены 6,7 миллиарда рублей. На данный момент на меры социальной поддержки семей направлено 4,9 миллиарда», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ежемесячную выплату при рождении ребенка получили 25,8 тысячи донских семей. Региональный материнский капитал получили 2,2 тысячи семей.

Кроме того, помощь получили 617 малоимущих семей.

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