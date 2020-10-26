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Posted 26 октября 2020, 07:06

Published 26 октября 2020, 07:06

Modified 1 октября, 15:27

Updated 1 октября, 15:27

Набор медиков в новый ковидный госпиталь начался в Ростове

26 октября 2020, 07:06
В Ростове-на-Дону идет набор сотрудников для работы в новом ковидном госпитале, сообщает 1Rnd.

Госпиталь для заболевших коронавирусом откроют на базе детской городской больницы № 2 на Адыгейской, 12. Она находится напротив школы № 80.

«Сейчас идет набор среднего медперсонала и санитарок. Палаты для пациентов оснащают всем необходимым», — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего в городе работают три ковидных госпиталя. Сейчас в Ростовской области ежедневно подтверждают более 200 случаев заражения коронавирусом.

Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.

#Общество#Новости
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