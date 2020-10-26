От короновируса умер главный врач 20-й горбольницы в Ростове

Posted 26 октября 2020, 09:37
Published 26 октября 2020, 09:37
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
Юрий Дронов возглавлял 20-ю горбольницу, на базе которой работает ковидный госпиталь. По словам сотрудников медучреждения, он сам заразился коронавирусом. Состояние врача от осложнений COVID-19 было очень тяжелым. Он лежал в реанимации с большим поражением легких. Ему было 59 лет. В донском парламенте заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации Юрий Дронов работал заместителем председателя комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству, а также входил в состав комитета по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
«Юрия Ивановича сегодня не стало», — сообщил начальник управления по информационной политике Законодательного собрания Ростовской области Геннадий Гордеев.