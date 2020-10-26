Подрядчик из Нарьян-Мара добился контракта на благоустройство парка Собино в Ростове

Posted 26 октября 2020, 10:36
Published 26 октября 2020, 10:36
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Так, в первый раз конкурс Управление благоустройства Железнодорожного района Ростова-на-Дону объявило еще в апреле, максимальная стоимость контракта превышала 52 миллиона рублей. Подрядчик был определен 8 мая 2020 года, победителем было признано ООО «Траст Строй», заявившее стоимость работ в размере 51,7 миллиона рублей. Заявки других участников были отклонены, как не соответствующие условиям закупки.
Однако ООО «РИЦ», зарегистрированное в Ненецком автономном округе, с решением комиссии не согласилось и направило жалобу в УФАС. В итоге результаты закупки были отменены и аукцион провели повторно. Только в этот раз стоимость контракта была снижена до 44,2 миллиона рублей.
В итоге контракт был заключен с фирмой из Нарьян-Мара. Работы победитель должен будет завершить до ноября 2020 года.
Ранее в парке Собино ликвидировали огромную свалку.