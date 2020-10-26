Подрядчик из Нарьян-Мара добился контракта на благоустройство парка Собино в Ростове

Однако ООО «РИЦ», зарегистрированное в Ненецком автономном округе, с решением комиссии не согласилось и направило жалобу в УФАС. В итоге результаты закупки были отменены и аукцион провели повторно. Только в этот раз стоимость контракта была снижена до 44,2 миллиона рублей.