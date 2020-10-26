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Posted 26 октября 2020, 10:36

Published 26 октября 2020, 10:36

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Подрядчик из Нарьян-Мара добился контракта на благоустройство парка Собино в Ростове

26 октября 2020, 10:36
Через жалобу в региональное УФАС компания ООО «РИЦ» добилась контракта на благоустройство парка Собино в Ростове-на-Дону, следует из докумнтов на сайте госзакупок.

Так, в первый раз конкурс Управление благоустройства Железнодорожного района Ростова-на-Дону объявило еще в апреле, максимальная стоимость контракта превышала 52 миллиона рублей. Подрядчик был определен 8 мая 2020 года, победителем было признано ООО «Траст Строй», заявившее стоимость работ в размере 51,7 миллиона рублей. Заявки других участников были отклонены, как не соответствующие условиям закупки.

Однако ООО «РИЦ», зарегистрированное в Ненецком автономном округе, с решением комиссии не согласилось и направило жалобу в УФАС. В итоге результаты закупки были отменены и аукцион провели повторно. Только в этот раз стоимость контракта была снижена до 44,2 миллиона рублей.

В итоге контракт был заключен с фирмой из Нарьян-Мара. Работы победитель должен будет завершить до ноября 2020 года.

Ранее в парке Собино ликвидировали огромную свалку.

#Экономика#Новости
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