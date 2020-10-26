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Posted 26 октября 2020, 12:28

Published 26 октября 2020, 12:28

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

Ростовский актер Жигунов развелся с женой из-за любовницы

26 октября 2020, 12:28
Известный актер Сергей Жигунов развелся со своей супругой Верой Новиковой, сообщил артист на своей странице в Instagram.

Жигунов опубликовал фото свидетельства о расторжении брака с актрисой Новиковой. Он написал, что этот документ полежит здесь.

По информации «Ленты», Жигунов ушел к любовнице Виктории Ворожбит, которая похожа на его коллегу по цеху Анастасию Заворотнюк.

Напомним, что на Новиковой артист женился во второй раз в 2009 году. В первый раз он на ней женился в 1985 году.

Ранее ушел из жизни актер ростовского театра драмы Игорь Богодух.

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