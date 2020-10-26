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Posted 26 октября 2020, 10:32

Published 26 октября 2020, 10:32

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

В России предложили сформировать должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

В России предложили сформировать должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

26 октября 2020, 10:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В России представили инициативу о создании института уполномоченного по борьбе с коррупцией. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов уже обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в соответствующем письме.

Газета «Известия» пишет, что со слов специалиста, коррупция — одна из наиболее существенных современных проблем, противостоять которой можно только в рамках сотрудничества государства и общества. Вместе с тем, коррупция серьезно воздействует на развитие экономики.

Отмечается, что Орлов в качестве решения проблемы предложил создание в стране должности федерального омбудсмена по борьбе с коррупцией. В его полномочия будут входить выявление излишних бюрократических процедур, анализ правовых актов, подготовка предложений по совершенствованию антикоррупционного законодательства и взаимодействие с общественностью.

#Общество#Новости
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