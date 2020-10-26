В России предложили сформировать должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

Posted 26 октября 2020, 10:32
Published 26 октября 2020, 10:32
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
Газета «Известия» пишет, что со слов специалиста, коррупция — одна из наиболее существенных современных проблем, противостоять которой можно только в рамках сотрудничества государства и общества. Вместе с тем, коррупция серьезно воздействует на развитие экономики.
Отмечается, что Орлов в качестве решения проблемы предложил создание в стране должности федерального омбудсмена по борьбе с коррупцией. В его полномочия будут входить выявление излишних бюрократических процедур, анализ правовых актов, подготовка предложений по совершенствованию антикоррупционного законодательства и взаимодействие с общественностью.