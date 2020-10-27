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Posted 27 октября 2020, 10:14

Published 27 октября 2020, 10:14

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

Наличие медицинского кислорода проверят по всей стране после скандала в Ростове

27 октября 2020, 10:14
Регионы России предоставят информацию о наличии медицинского кислорода для аппаратов ИВЛ, сообщает сообщает территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области.

Ранее СМИ написали, что в ростовской больнице № 20 умерли 13 человек с коронавирусом из-за закончившегося медицинского кислорода. В данный момент проводятся различные проверки, свой пост покинула глава Минздрава региона Татьяна Быковская.

Теперь Росздравнадзор запросит у регионов информацию о потребности медицинских учреждений в кислороде. Также будет получена информация о возможном дефиците.

«На данный момент о проблемах с обеспечением системы здравоохранения медицинским кислородом не поступало», — сказано в сообщении.

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