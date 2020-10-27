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Posted 27 октября 2020, 11:37

Published 27 октября 2020, 11:37

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

В ростовской больнице № 20 не в полной мере организовали работу специалистов

27 октября 2020, 11:37
Заведующий отделением больницы № 20 в Ростове-на-Дону не в полном объеме организовал работу специалистов, заявила заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

«Больница — самостоятельное юрлицо. Оно обязано обеспечить себя всем необходимым для лечения больных», — прокомментировала ситуацию Кожухова во время пресс-конференции, посвященной кислородному скандалу в Ростове.

Она отметила, что в больнице были средства для реагирования при снижении давления или остановки подачи кислорода, почему оих не использовали, установит следствие. «В копиях медицинских карт не отражены данные об ухудшении состояния больных из-за снижения давления кислорода или его отключения. Факт подключения резервной рампы не установлен», — рассказал чиновница и сообщила, что, по имеющейся информации, врачи, дежурившие в тот день, не смогли запустить резервную рампу из-за отсутствия ключей для запуска.

Кроме того, Кожухова назвала тему вокруг умерших якобы от нехватки кислорода пациентах больницы № 20 искусственно раздутой и обвинила СМИ в дестабилизации ситуации.

#Общество#Новости
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