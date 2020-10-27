В ростовской больнице № 20 не в полной мере организовали работу специалистов

Она отметила, что в больнице были средства для реагирования при снижении давления или остановки подачи кислорода, почему оих не использовали, установит следствие. «В копиях медицинских карт не отражены данные об ухудшении состояния больных из-за снижения давления кислорода или его отключения. Факт подключения резервной рампы не установлен», — рассказал чиновница и сообщила, что, по имеющейся информации, врачи, дежурившие в тот день, не смогли запустить резервную рампу из-за отсутствия ключей для запуска.