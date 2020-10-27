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Posted 27 октября 2020, 09:00

Published 27 октября 2020, 09:00

Modified 1 октября, 13:57

Updated 1 октября, 13:57

Жителей Ростовской области обязали носить маски в такси и лифтах

27 октября 2020, 09:00
Сюжет
Коронавирус
Роспотребнадзор ввел жесткий масочный режим на территории всей РФ и, в частности, в Ростовской области, говорится в постановлении ведомства.

Документ вступает в силу с 28 октября 2020 года. В нем говорится, что жители абсолютно всех регионов России обязаны соблюдать масочный режим при посещении общественных мест.

Кроме магазинов, общественного транспорта и других территорий массового скопления людей, Роспотребнадзор запретил гражданам без масок садиться в такси и лифты, находиться на парковках.

Напомним, что в Ростовской области к ответственности за несоблюдение мер профилактики распространения коронавируса привлекли 40 руководителей кафе и ресторанов.

Нарушения выявили в заведениях «Голодранец», «Охотничий клуб», «Сицилия», «Штефан Бургер», «Север», «МАМА ПИЦЦА», «Раки и гады», «Западное», «Шашлычный мир». Чаще всего в них не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.

#Общество#Коронавирус#Новости
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