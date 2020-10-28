Признать банкротом «Донречфлот» требует «дочка» Сбербанка

Posted 28 октября 2020, 14:07
Published 28 октября 2020, 14:07
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Сумма иска превышает 2,3 миллиарда рублей, подробности дела не сообщаются.
По данным системы СПАРК, ОАО «Донречфлот» зарегистрировано в 1993 году и ведет деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Руководителем предприятия является Михаил Швалев — сын Федора Швалева, который с 1997 по 2002 годы занимал пост замгубернатора Ростовской области.
Кроме того, иск на такую же сумму, 2,3 миллиарда рублей, «НРК Актив» подало и к АО «Азово-Донское пароходство».
Это не первый иск к судоходной компании, ранее сразу несколько исков на сумму около 1,8 миллиарда рублей подали российские банки.