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Posted 28 октября 2020, 14:07

Published 28 октября 2020, 14:07

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Признать банкротом «Донречфлот» требует «дочка» Сбербанка

28 октября 2020, 14:07
Дочерняя организация Сбербанка «НРК Актив» подала иск с требованием признания банкротом судоходной компании «Донречфлот», сообщается в материалах картотеки Арбитражного суда Ростовской области.

Сумма иска превышает 2,3 миллиарда рублей, подробности дела не сообщаются.

По данным системы СПАРК, ОАО «Донречфлот» зарегистрировано в 1993 году и ведет деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Руководителем предприятия является Михаил Швалев — сын Федора Швалева, который с 1997 по 2002 годы занимал пост замгубернатора Ростовской области.

Кроме того, иск на такую же сумму, 2,3 миллиарда рублей, «НРК Актив» подало и к АО «Азово-Донское пароходство».

Это не первый иск к судоходной компании, ранее сразу несколько исков на сумму около 1,8 миллиарда рублей подали российские банки.

#Экономика#Новости
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