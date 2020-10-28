Признать банкротом «Донречфлот» требует «дочка» Сбербанка

По данным системы СПАРК, ОАО «Донречфлот» зарегистрировано в 1993 году и ведет деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Руководителем предприятия является Михаил Швалев — сын Федора Швалева, который с 1997 по 2002 годы занимал пост замгубернатора Ростовской области.