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Банда в Шахтах изготовила 7 тыс поддельных рецептов для аптек

29 октября 2020, 10:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Шахтах задержали пятерых человек, которые занимались изготовлением фальшивых рецептурных бланков, сообщили в УМВД по Ростовской области.

Полицейские получили информацию, что в одной из аптек продают сильнодействующие препараты по фальшивым рецептам. Подозреваемыми оказались пять человек в возрасте от 29 до 44 лет, они были задержаны.

Фигуранты изготовляли и продавали поддельные рецепты. По данному факту завели уголовное дело.

В рамках расследования провели обыск в аптеке и проверили учетно-отчетные документы. Полицейские нашли около семи тысяч бланков рецептов, заполненных не должным образом.

Отмечается, что результаты проверки передали в Росздравнадзор. Ранее стало известно о дефиците антибиотиков в аптеках Ростовской области.

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#Новости#Происшествия
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