Банда в Шахтах изготовила 7 тыс поддельных рецептов для аптек

Полицейские получили информацию, что в одной из аптек продают сильнодействующие препараты по фальшивым рецептам. Подозреваемыми оказались пять человек в возрасте от 29 до 44 лет, они были задержаны.
Фигуранты изготовляли и продавали поддельные рецепты. По данному факту завели уголовное дело.
В рамках расследования провели обыск в аптеке и проверили учетно-отчетные документы. Полицейские нашли около семи тысяч бланков рецептов, заполненных не должным образом.
Отмечается, что результаты проверки передали в Росздравнадзор. Ранее стало известно о дефиците антибиотиков в аптеках Ростовской области.