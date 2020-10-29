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Более 560 прививочных бригад сформировали в Ростовской области

29 октября 2020, 17:39
Фото: donland.ru
В Ростовской области сформировали 562 бригады, которые делают прививки против гриппа, сообщили в правительстве региона.

Вакцинация в регионе проходит ежедневно. Несколько дней назад была получена очередная партия вакцины.

«Для детей предназначены 107,7 тысячи доз, для взрослых — 614,4 тысячи доз. Все лекарства распределили по муниципалитетам», — сказано в сообщении.

Всего в область поступили 1,6 миллиона доз вакцины, в том числе 1,2 миллиона для взрослых. В этом сезоне вакцинопрофилактикой планируется охватить не менее 60% населения.

Отмечается, что прививку можно сделать в поликлинике. Ранее появилась информация, что только 42 дозы вакцины от коронавируса получила Ростовская область.

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