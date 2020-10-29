Более 560 прививочных бригад сформировали в Ростовской области

Вакцинация в регионе проходит ежедневно. Несколько дней назад была получена очередная партия вакцины.
«Для детей предназначены 107,7 тысячи доз, для взрослых — 614,4 тысячи доз. Все лекарства распределили по муниципалитетам», — сказано в сообщении.
Всего в область поступили 1,6 миллиона доз вакцины, в том числе 1,2 миллиона для взрослых. В этом сезоне вакцинопрофилактикой планируется охватить не менее 60% населения.
Отмечается, что прививку можно сделать в поликлинике. Ранее появилась информация, что только 42 дозы вакцины от коронавируса получила Ростовская область.