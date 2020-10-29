Как выбрать качественный новостной портал?

-Оперативность подачи новостей. Интернет-СМИ всегда соревнуются в оперативности, то есть из данных источников информации человек узнает самые свежие новости в любой точке земного шара. Ему не нужно идти в киоск за газетой или ждать выпуска новостей. Кроме того, сетевые издания в отличие от газет совершенно бесплатны. Также такие издания часто проводят различного рода прямые трансляции с места событий, имеют свои группы в социальных сетях, что тоже способствует оперативному получению новостей. Например, популярный новостной портал Казахстана публикует в социальной сети интервью с интересными людьми.