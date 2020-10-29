Как выбрать качественный новостной портал?

Многие предпочитают узнавать о новостях именно из интернета. Почему люди все чаще отказываются от печатных источников информации или ТВ-новостей?
-Оперативность подачи новостей. Интернет-СМИ всегда соревнуются в оперативности, то есть из данных источников информации человек узнает самые свежие новости в любой точке земного шара. Ему не нужно идти в киоск за газетой или ждать выпуска новостей. Кроме того, сетевые издания в отличие от газет совершенно бесплатны. Также такие издания часто проводят различного рода прямые трансляции с места событий, имеют свои группы в социальных сетях, что тоже способствует оперативному получению новостей. Например, популярный новостной портал Казахстана публикует в социальной сети интервью с интересными людьми.
-Разнообразие материалов.Онлайн-СМИ, чаще всего, могут позволить себе нанимать журналистов, пишущих разноплановые статьи, она не ограничиваются территорией проживания специалиста, в том числе подбирая внештатных журналистов.
-Больше рекламодателей.Дело в том, что от числа рекламодателей зависит количество средств, получаемых изданием, а значит — они могут публиковать более качественные тексты.
В сети постоянно растет количество сайтов или источников, которые позиционируют себя в качестве СМИ. Неискушенному читателю бывает трудно разобраться, каким из них доверять стоит, а каким нет.
Как понять, что перед вами качественное СМИ?
Первым делом обратите внимание на заголовок новости и то, о чем говорится в первом абзаце. Смысл должен совпадать. Затем стоит обратить внимание на интонацию изложения материала. Качественный текст обычно пишется безэмоционально, то есть угадать личную оценку автора на излагаемые события трудно.
Взгляните на что или кого ссылается издание. Доверие должны вызывать ссылки официальные документы, федеральные СМИ или официальное должностное лицо. К подозрительным источникам информации относится ссылки на определённый анонимный источник, который не называется конкретно.
Если у вас возникли сомнения в том, как новость преподносится на одном сайте, загляните на другие. Там, возможно, материал подан не в однобоком ключе, а совершенно иначе, с новыми или важными подробностями. Обратите внимание, на чем делают акцент разные СМИ. Посмотрите, как сформировался новостной сюжет в «Яндексе».