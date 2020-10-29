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Какие изменения ждут россиян с 1 ноября

29 октября 2020, 13:03
Фото: pixabay.com
В следующем месяце россиян ждут изменения в правилах начисления детских выплат, контрольно-надзорном законодательстве, ОСАГО и появление электронных ПТС.

Как сообщает news.ru, с 1 ноября семьи с детьми от трех до семи лет смогут получать положенные им пособия по упрощенной форме. Например, больше не потребуется подавать документы об алиментах.

Уже через несколько дней в России начнут действовать так называемые “регуляторные песочницы”. Это значит, что компании, которые создают новую продукцию, смогут тестировать ее без риска нарушить закон. При этом новые правила пока распространяются на все виды бизнеса.

Изменится порядок оформления электронного извещения о ДТП в рамках европротокола, которые можно будет сделать в случае разногласий участников аварии, а также юридическим лицам.

Также в следующем месяце страна полностью отказывается от бумажных паспортов технических средств и переходит на электронные (ЭПТС).

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