Мэрия Ростова задумала строительство особняков для своих сотрудников в центре города

Сити-менеджер сообщил о планах построить за счет бюджетных денег на этих участках несколько особняков, которые послужат в качестве офисов для тех подразделений мэрии, которые размещаются на арендованных площадях. При этом Алексей Логвиненко отметил, что после того, как схема охранных зон будет изменена, власти региона ожидают приток инвестиций.