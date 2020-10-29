Мэрия Ростова задумала строительство особняков для своих сотрудников в центре города

По словам Логвиненко, он имеет в виду участки, освободившиеся после сноса аварийных зданий. Однако для того, чтобы построить на их месте новые здания, необходимо изменить схему охранных зон объектов культурного наследия. Этим вопросом занимается министерство культуры, а мэрия тем временем, рассматривает вопрос о приобретении двух или трех участков.
Сити-менеджер сообщил о планах построить за счет бюджетных денег на этих участках несколько особняков, которые послужат в качестве офисов для тех подразделений мэрии, которые размещаются на арендованных площадях. При этом Алексей Логвиненко отметил, что после того, как схема охранных зон будет изменена, власти региона ожидают приток инвестиций.
Что касается внешнего облика новых зданий, глава администрации Ростова подчеркнул, что высотность застройки не будет превышать четырех этажей, а архитектурно здания будут иметь исторический вид.
Как сообщалось ранее, ради новых высоток в Ростове хотят изменить этажность застройки в районе площади Ленина.