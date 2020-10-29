По мнению Болтона, США недостаточно отреагировали на происшествие с Навальным

Следует отметить, что после того, как сторонники Навального заявили о том, что его отравили, США сразу же ввели санкции против нескольких НИИ России. В списке оказался даже центр имени Гамалеи, который никогда не разрабатывал химического оружия. Более того, Навальный стал поводом и для усиления давления на газопровод «Северный поток – 2».