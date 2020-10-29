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По мнению Болтона, США недостаточно отреагировали на происшествие с Навальным

29 октября 2020, 13:39
Фото: flickr.com
Бывший советник президента Трампа Джон Болтон в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что Штаты недостаточно жестко отреагировали на происшествие с Навальным.

Следует отметить, что после того, как сторонники Навального заявили о том, что его отравили, США сразу же ввели санкции против нескольких НИИ России. В списке оказался даже центр имени Гамалеи, который никогда не разрабатывал химического оружия. Более того, Навальный стал поводом и для усиления давления на газопровод «Северный поток – 2».

По мнению авторов телеграм-канала «Мейстер», Болтона бы устроил разве что ядерный удар по Москве. Все остальное для него – слишком мягко, если речь идет о России.

Напомним, Джон Болтон является одним из самых непримиримых американских «ястребов». Именно он неоднократно призывал развязать войну с Ираном и уничтожить Северную Корею.

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