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Помощник президента РФ Анатолий Серышев прибыл в Ростовскую область

29 октября 2020, 12:51
Фото: kremlin.ru
В Ростовскую область 29 октября приехал помощник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества Анатолий Серышев, сообщили в региональном правительстве.

Серышев приехал в Ростовскую область в рамках празднования 450-летия служения донских казаков Российскому государству, вместе с полпредом Президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым и губернатором области Василием голубев он посетил мемориальный комплекс «Самбекские высоты».

«Высокие гости возложили гирлянду и цветы к мемориалу Славы, пообщались с молодыми казаками из детско-молодежной региональной общественной организации «Донцы», — сказано в сообщении.

В ходе встречи также обсудили вопросы молодежного казачьего движения, нравственного и военно-патриотического воспитания.

Напомним, посвященные 450-летию служения казаков российскому государству мероприятия отложили в Новочеркасске из-за пандемии.

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