Помощник президента РФ Анатолий Серышев прибыл в Ростовскую область

Серышев приехал в Ростовскую область в рамках празднования 450-летия служения донских казаков Российскому государству, вместе с полпредом Президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым и губернатором области Василием голубев он посетил мемориальный комплекс «Самбекские высоты».