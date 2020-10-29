Помощник президента РФ Анатолий Серышев прибыл в Ростовскую область

Серышев приехал в Ростовскую область в рамках празднования 450-летия служения донских казаков Российскому государству, вместе с полпредом Президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым и губернатором области Василием голубев он посетил мемориальный комплекс «Самбекские высоты».
«Высокие гости возложили гирлянду и цветы к мемориалу Славы, пообщались с молодыми казаками из детско-молодежной региональной общественной организации «Донцы», — сказано в сообщении.
В ходе встречи также обсудили вопросы молодежного казачьего движения, нравственного и военно-патриотического воспитания.
Напомним, посвященные 450-летию служения казаков российскому государству мероприятия отложили в Новочеркасске из-за пандемии.