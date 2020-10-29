Причины поздней госпитализации ковидных больных проверят в Ростовской области

В ряде регионов, включая Крым и Волгоградскую область, отмечен рост заболеваемости коронавирусом граждан старше 65 лет. Что касается Ростовской области, то в ней вместе с Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и Курганской областью поручили проверить причины поздней госпитализации ковидных больных.