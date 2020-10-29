Причины поздней госпитализации ковидных больных проверят в Ростовской области

Протокол совещания, которое прошло 26 октября, попал в Сеть. Как доложила Голикова президенту страны Владимиру Путину, в 38 регионах страны складывается наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса.
В ряде регионов, включая Крым и Волгоградскую область, отмечен рост заболеваемости коронавирусом граждан старше 65 лет. Что касается Ростовской области, то в ней вместе с Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и Курганской областью поручили проверить причины поздней госпитализации ковидных больных.
Напомним, в Ростовской области на 29 октября коронавирусной инфекцией заразились 29995 человек, из которых выздоровели уже порядка 79,5% ковид-положительных. Умерли 805 жителей региона.