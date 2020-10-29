Умерла заведующая гинекологическим отделением таганрогского роддома

Доктор умерла 28 октября в результате тяжелой болезни в возрасте 76 лет. Она до последнего своего дня работала в роддоме.
Свой путь врача акушера-гинеколога она начала в 1984 году в горбольнице № 2 в Таганроге, и в этом же году стала заместителем главного врача по лечебной работе.
А в 1991 году Веру Рарий назначили заведующей гинекологическим отделением — врачом-акушером-гинекологом МБУЗ «Родильный дом». В этой должности она проработала 29 лет.
Как сообщалось ранее, родильный дом и гинекологическое отделение в Таганроге были закрыты для рожениц и пациенток до особого распоряжения с 8 октября.