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Умерла заведующая гинекологическим отделением таганрогского роддома

29 октября 2020, 07:51
Фото: facebook.com
В Таганроге умерла заведующая гинекологическим отделением родильного дома Вера Рарий, сообщается на сайте медицинского учреждения.

Доктор умерла 28 октября в результате тяжелой болезни в возрасте 76 лет. Она до последнего своего дня работала в роддоме.

Свой путь врача акушера-гинеколога она начала в 1984 году в горбольнице № 2 в Таганроге, и в этом же году стала заместителем главного врача по лечебной работе.

А в 1991 году Веру Рарий назначили заведующей гинекологическим отделением — врачом-акушером-гинекологом МБУЗ «Родильный дом». В этой должности она проработала 29 лет.

Как сообщалось ранее, родильный дом и гинекологическое отделение в Таганроге были закрыты для рожениц и пациенток до особого распоряжения с 8 октября.

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