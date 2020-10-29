В лечении тяжелого орфанного заболевания необходима поддержка федерального центра

— В Государственную Думу по инициативе Президента России Владимира Путина внесен законопроект, и он уже рассмотрен в первом чтении, об увеличении НДФЛ с 13 до 15 процентов для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. И именно средства от этого повышения планируется направлять на лечение детей с орфанными и другими редкими заболеваниями. Но со своей стороны мы считаем необходимым подкрепить решение данного вопроса соответствующим Обращением, обозначив позицию и Законодательного Собрания Ростовской области, и парламентариев Юга России, — сообщил первый заместитель Председателя Законодательного Собрания — председатель комитета по социальной политике Сергей МИХАЛЕВ (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).