В Ростовской области назначили нового уполномоченного по правам ребенка

В соответствии с областным законом Законодательное собрание до 1 ноября 2020 года должно назначить кандидатуру на должность Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области. Было решено, и профильный комитет донского парламента поддержал данное решение, на эту должность повторно назначить Ирину Черкасову. На посту Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области она была с 2010 года. За это время завоевала доверие граждан своей активной позицией. За десять лет ее службы было рассмотрено более 16 тысяч обращений. Проведено более 9 тыс. проверок с привлечением инспекторов и специалистов различных служб и ведомств. Рассмотрено с выездом на место более 1,8 тыс. обращений. Проведено порядка 15 тыс. консультаций с семьями несовершеннолетних. Всего были восстановлены права детей более чем в 2,8 тыс случаев. При участии Ирины Черкасовой в регионе создан институт школьных уполномоченных, насчитывающих более 1,1 тыс. правозащитников, избранных учащимися в школах Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в организациях профессионального образования.