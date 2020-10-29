Виктор Гончаренко: Сравнивать загребское «Динамо» с клубами РПЛ некорректно

«Менталитет «Динамо» – игра на победу в каждом матче. У команды имеется опыт выступлений в Лиге чемпионов. В составе есть игроки молодежной и национальной сборных Хорватии. А сравнивать «Динамо» с клубами РПЛ некорректно. В Европе футбол всегда иной, чем в нашем чемпионате. В первом туре мы убедились в этом, встречаясь с австрийским «Вольфсбергом»», - приводит слова специалиста «Советский спорт».