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Виктор Гончаренко: Сравнивать загребское «Динамо» с клубами РПЛ некорректно

29 октября 2020, 10:40
Фото: wikimedia.org
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал оценку сопернику армейцев по второму туру группового этапа Лиги Европы – загребскому «Динамо».

«Менталитет «Динамо» – игра на победу в каждом матче. У команды имеется опыт выступлений в Лиге чемпионов. В составе есть игроки молодежной и национальной сборных Хорватии. А сравнивать «Динамо» с клубами РПЛ некорректно. В Европе футбол всегда иной, чем в нашем чемпионате. В первом туре мы убедились в этом, встречаясь с австрийским «Вольфсбергом»», - приводит слова специалиста «Советский спорт».

Напомним, в первом туре Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1), а динамовцы разошлись миром с голландским «Фейеноордом» (0:0).

Встреча ЦСКА - «Динамо» (Загреб) состоится сегодня, 29 октября, в Москве. Начало игры в 21:00 мск.

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