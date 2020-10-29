Врачи горбольницы № 20 в Ростове плакали от бессилия, видя, как умирают пациенты

При первой волне коронавируса премьер министр Михаил Мишустин озвучил, что медицинские учреждения регионов должны быть в полном объеме обеспечены кислородом. Однако два года назад существующая в Ростове кислородная станция стоимостью 17 миллионов рублей, которая установлена на базе перинатального центра, была остановлена. Ее не запустили в работу даже на фоне безудержной вспышки второй волны COVID-19.
«Разве это нормально, когда регион покупает жидкий кислород в Волгограде, имея собственную кислородную станцию, которая в этой ситуации могла бы бесплатно обеспечить больницы города кислородом? Почему она до сих пор не запущена в работу?» — недоумевает Буштырев.
По его словам, ситуация с наличием или отсутствием кислорода во время массовой гибели людей в горбольнице № 20 до конца не ясна. Но доктора, работающие смену в те злополучные сутки, уже открыто говорят об этом.
«Со смертями людей не шутят. Неважно, сколько лет пациенту — 70, 90 или 100. Это его жизнь, и обязанность врача сделать все возможное, чтобы продлить ее на столько, насколько это возможно. По секрету мне рассказывали, как врачи-реаниматологи, работающие в ту смену, звонили по телефону, делились происходящими событиями и плакали от собственного бессилия. Плакали взрослые мужчины. Представляете, что там было?» — рассказывает Валерий Буштырев.
По его словам, на смене работали только два врача-реаниматолога. А число пациентов, находящихся в реанимации в тот день, составляло порядка 25-27 человек.
«На одного реаниматолога приходилось по 13 пациентов. Как можно уследить за всеми? Если врач от одного реанимационного больного не должен отходить. Уже в этом я вижу совершенно недопустимые вещи», — говорит экс-главврач перинатального центра.
Еще одним вопросом, который в виду трагических событий оказался опущен, он называет наличие умерших от ковида вне реанимации.
«Пять человек умерли в реанимации. Из-за большого числа больных коронавирусом, вроде как и в роддоме были реанимационные койки, там тоже умерло вроде как пять человек. Почему еще три умерших пациента, не находились в реанимации? — рассуждает Буштырев. — Смерть пациента вне реанимационного отделения это всегда ЧП. И этот случай тоже нуждается в тщательном, обязательном изучении».
Напомним, что в морге горбольницы № 20 за пять тысяч рублей родственникам покойного разрешают посмотреть на труп.