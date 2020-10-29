Врачи горбольницы № 20 в Ростове плакали от бессилия, видя, как умирают пациенты

«Со смертями людей не шутят. Неважно, сколько лет пациенту — 70, 90 или 100. Это его жизнь, и обязанность врача сделать все возможное, чтобы продлить ее на столько, насколько это возможно. По секрету мне рассказывали, как врачи-реаниматологи, работающие в ту смену, звонили по телефону, делились происходящими событиями и плакали от собственного бессилия. Плакали взрослые мужчины. Представляете, что там было?» — рассказывает Валерий Буштырев.