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Врачи горбольницы № 20 в Ростове плакали от бессилия, видя, как умирают пациенты

29 октября 2020, 13:54
Фото: Jernej Furman/CC BY 2.0 / flickr.com
Реаниматологи 20-й горбольницы, работающие в злополучную смену, когда умерло 13 человек, плакали от собственного бессилия, сообщил RostovGazete заслуженный врач РФ, бывший руководитель перинатального центра, а ныне пенсионер, Валерий Буштырев.

При первой волне коронавируса премьер министр Михаил Мишустин озвучил, что медицинские учреждения регионов должны быть в полном объеме обеспечены кислородом. Однако два года назад существующая в Ростове кислородная станция стоимостью 17 миллионов рублей, которая установлена на базе перинатального центра, была остановлена. Ее не запустили в работу даже на фоне безудержной вспышки второй волны COVID-19.

«Разве это нормально, когда регион покупает жидкий кислород в Волгограде, имея собственную кислородную станцию, которая в этой ситуации могла бы бесплатно обеспечить больницы города кислородом? Почему она до сих пор не запущена в работу?» — недоумевает Буштырев.

Валерий Буштырев
Фото: Соцсети

По его словам, ситуация с наличием или отсутствием кислорода во время массовой гибели людей в горбольнице № 20 до конца не ясна. Но доктора, работающие смену в те злополучные сутки, уже открыто говорят об этом.

«Со смертями людей не шутят. Неважно, сколько лет пациенту — 70, 90 или 100. Это его жизнь, и обязанность врача сделать все возможное, чтобы продлить ее на столько, насколько это возможно. По секрету мне рассказывали, как врачи-реаниматологи, работающие в ту смену, звонили по телефону, делились происходящими событиями и плакали от собственного бессилия. Плакали взрослые мужчины. Представляете, что там было?» — рассказывает Валерий Буштырев.

По его словам, на смене работали только два врача-реаниматолога. А число пациентов, находящихся в реанимации в тот день, составляло порядка 25-27 человек.

«На одного реаниматолога приходилось по 13 пациентов. Как можно уследить за всеми? Если врач от одного реанимационного больного не должен отходить. Уже в этом я вижу совершенно недопустимые вещи», — говорит экс-главврач перинатального центра.

Еще одним вопросом, который в виду трагических событий оказался опущен, он называет наличие умерших от ковида вне реанимации.

Фото: donland.ru

«Пять человек умерли в реанимации. Из-за большого числа больных коронавирусом, вроде как и в роддоме были реанимационные койки, там тоже умерло вроде как пять человек. Почему еще три умерших пациента, не находились в реанимации? — рассуждает Буштырев. — Смерть пациента вне реанимационного отделения это всегда ЧП. И этот случай тоже нуждается в тщательном, обязательном изучении».

Напомним, что в морге горбольницы № 20 за пять тысяч рублей родственникам покойного разрешают посмотреть на труп.

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