Жителей Ростова предупредили о похолодании и дождях

Ночью может начаться дождь, а температура опустится до 12 градусов. Днем осадки прекратятся, воздух прогреется до 18 градусов, но будет облачно.
В ночь на субботу снова пойдет дождь, а температура упадет до 11 градусов. Такие же погодные условия ожидаются и в дневное время, температура составит 16 градусов.
В воскресенье дожди не прекратятся, максимальная температура составит 15 градусов. В понедельник в городе будет облачно, во вторник прогнозируется пасмурная погода.
Отмечается, что к среде может похолодать до 13 градусов.