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Жителей Ростова предупредили о похолодании и дождях

29 октября 2020, 20:15
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в ночь на пятницу ожидается дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.

Ночью может начаться дождь, а температура опустится до 12 градусов. Днем осадки прекратятся, воздух прогреется до 18 градусов, но будет облачно.

В ночь на субботу снова пойдет дождь, а температура упадет до 11 градусов. Такие же погодные условия ожидаются и в дневное время, температура составит 16 градусов.

В воскресенье дожди не прекратятся, максимальная температура составит 15 градусов. В понедельник в городе будет облачно, во вторник прогнозируется пасмурная погода.

Отмечается, что к среде может похолодать до 13 градусов.

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