rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Авиасообщение с Норильском под угрозой

30 октября 2020, 15:58
Фото: pixabay.com
Власти Красноярского края затягивают вступление в силу договора между Росавиацией, Красноярским краем, «НордСтаром» и аэропортом «Норильск». Для сотрудничества последних двух структур губернатор Александр Усс попросил президента Российской Федерации Владимира Путина ввести особый режим правового регулирования.

Данный режим необходим, так как аэропорт «Норильск» и главная авиакомпания Красноярского края — части одной группы компаний, которую контролирует корпорация «Норильский никель». Путин потребовал от Кабинета министров внести изменения в федеральный закон «О защите конкуренции» и проработать проект договора. Об этом информируют «Новые известия».

Авиаперевозчику «НордСтар» предоставят некоторые преференции. Взамен авиакомпания обязуется сохранить плоские тарифы, а также гарантировать объем и условия оказания транспортных услуг вне зависимости от загрузки воздушных судов. Речь идет о факторе сезонности.

Руководство «НордСтар» направило проект договора в краевое правительство еще в конце 2019 года. Работа над текстом соглашения почему-то сильно затянулась. Лишь совсем недавно Росавиация получила ответ по его статусу.

По словам главы Кабмина Красноярского края Юрия Лапшина, из-за распространения в регионе китайской коронавирусной инфекции спрос на пассажирские авиаперевозки сильно изменился. По этой причине нужно откорректировать параметры, связанные с гарантированным объемом перевозок. Лапшин обещал продолжить работу по согласованию проекта со стороны правительства Красноярского края после нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Интересно, что в проекте договора правительством края контролируется уровень базовых тарифов на услуги внутренних региональных и местных воздушных перевозок. Власти, по согласованному же ими проекту, не определяют значения параметров гарантированного объема перевозок в аэропорту «Норильск».

Немалое удивление вызывает факт того, что деятельность по согласованию документации поставили в зависимость от сроков нормализации эпидемиологической обстановки. Другими словами, каждое свое бездействие чиновники станут оправдывать распространением коронавируса COVID-19.

Получается, что власти Красноярского края затягивают исполнение поручений главы государства, которые сами же и инициировали.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00