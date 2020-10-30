Авиасообщение с Норильском под угрозой

По словам главы Кабмина Красноярского края Юрия Лапшина, из-за распространения в регионе китайской коронавирусной инфекции спрос на пассажирские авиаперевозки сильно изменился. По этой причине нужно откорректировать параметры, связанные с гарантированным объемом перевозок. Лапшин обещал продолжить работу по согласованию проекта со стороны правительства Красноярского края после нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.