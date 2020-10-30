Авиасообщение с Норильском под угрозой

Данный режим необходим, так как аэропорт «Норильск» и главная авиакомпания Красноярского края — части одной группы компаний, которую контролирует корпорация «Норильский никель». Путин потребовал от Кабинета министров внести изменения в федеральный закон «О защите конкуренции» и проработать проект договора. Об этом информируют «Новые известия».
Авиаперевозчику «НордСтар» предоставят некоторые преференции. Взамен авиакомпания обязуется сохранить плоские тарифы, а также гарантировать объем и условия оказания транспортных услуг вне зависимости от загрузки воздушных судов. Речь идет о факторе сезонности.
Руководство «НордСтар» направило проект договора в краевое правительство еще в конце 2019 года. Работа над текстом соглашения почему-то сильно затянулась. Лишь совсем недавно Росавиация получила ответ по его статусу.
По словам главы Кабмина Красноярского края Юрия Лапшина, из-за распространения в регионе китайской коронавирусной инфекции спрос на пассажирские авиаперевозки сильно изменился. По этой причине нужно откорректировать параметры, связанные с гарантированным объемом перевозок. Лапшин обещал продолжить работу по согласованию проекта со стороны правительства Красноярского края после нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Интересно, что в проекте договора правительством края контролируется уровень базовых тарифов на услуги внутренних региональных и местных воздушных перевозок. Власти, по согласованному же ими проекту, не определяют значения параметров гарантированного объема перевозок в аэропорту «Норильск».
Немалое удивление вызывает факт того, что деятельность по согласованию документации поставили в зависимость от сроков нормализации эпидемиологической обстановки. Другими словами, каждое свое бездействие чиновники станут оправдывать распространением коронавируса COVID-19.
Получается, что власти Красноярского края затягивают исполнение поручений главы государства, которые сами же и инициировали.