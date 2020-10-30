Часть Ростова в пятницу останется без электричества

Электричества не будет на улицах Казахская, Раздорская, Фурмановская, Вересаева, Щаденко, Камо, Минина, Саранская, Щорса. Ограничения введут по улицам Петрашевского, Мопра, Тренева и проспекте Стачки.
Свет также будут отключать на следующей неделе. Так, 2 ноября электричества не будет по улицам Портовая, Самошкина, Перекопская, Демьяна Бедного, переулкам Народный, Ермака, Гудермесский.
Кроме того, это коснется улиц Евдокимова, Фурмановская, Краснокурсантская, Нариманова, Днестровская, Криворожская, Каховская, Погодина, Симферопольская, Бодрая, Пирогова. Обесточат переулки Оренбургский, Кошевого, Ялтинский, Батумский, Бориславский, Забайкальский, Марксистский, Канонерский.