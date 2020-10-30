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Каждый второй ростовчанин хотел бы совмещать офис и удаленку

30 октября 2020, 10:13
Фото: pxhere.com
Каждый второй житель Ростова-на-Дону предпочел бы гибридный график работы с удаленкой и выходами в офис, сообщила пресс-служба Райффайзенбанка.

«Практику удаленной работы в Ростове в период пандемии ввели, согласно результатам опроса, 75% компаний», — сказано в сообщении.

На сайтах поиска работы выросло число удаленных вакансий, если в третьем квартале 2019 года в Ростове они составляли 2,5% от общего числа, то в 2020-м этот показатель вырос до 3,4%. Чаще всего сотрудников на удаленку компании ищут в сферах «ИТ/Интернет/Телеком», «Продажи», «Административный персонал», «Маркетинг/Реклама/PR», «Управление персоналом».

При этом 15% ростовчан уверены в том, что на удаленке они работают эффективнее, но почти каждый второй не верит в качественную работу своих находящихся дома коллег.

Напомним, в Ростовской области компаниям придется перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников.

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