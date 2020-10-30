Каждый второй ростовчанин хотел бы совмещать офис и удаленку

На сайтах поиска работы выросло число удаленных вакансий, если в третьем квартале 2019 года в Ростове они составляли 2,5% от общего числа, то в 2020-м этот показатель вырос до 3,4%. Чаще всего сотрудников на удаленку компании ищут в сферах «ИТ/Интернет/Телеком», «Продажи», «Административный персонал», «Маркетинг/Реклама/PR», «Управление персоналом».