Обращаться в ростовское управление ФАС на отсутствие лекарств бесполезно

Многие жители Ростовской области сегодня сталкиваются с дефицитом антибиотиков. Но власти уверяют, что такая проблема остро не стоит. В случае отсутствия необходимого медикамента или его высокой стоимости в конкретной аптеке, рекомендовано обращаться в управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области по телефону 8 (863) 240-89-60.
Сегодня с утра корреспондент RostovGazeta пытался дозвониться по указанному номеру. На звонок никто не отвечал. Не ответили и по другим номерам, указанным на официальном сайте ведомства. Трубку сняли лишь к полудню.
«Все сотрудники ушли работать дистанционно. А я не могу отвечать на вопросы, некомпетентна», — сообщили RostovGazeta в УФАС по Ростовской области.
Назвать мобильные номера компетентных специалистов, работающих на удаленке, которые по заверениям властей, как-то должны помогать людям, ответившая затруднилась.
Напомним, что сегодня жителям региона как никогда требуется помощь всех федеральных органов исполнительной власти.