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Обращаться в ростовское управление ФАС на отсутствие лекарств бесполезно

30 октября 2020, 09:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
В ведомстве, в которое жителям Дона рекомендовано обращаться при обнаружении дефицита лекарств, телефоны не отвечают, сотрудники работают в удаленном режиме, сообщили RostovGazeta в УФАС по Ростовской области.

Многие жители Ростовской области сегодня сталкиваются с дефицитом антибиотиков. Но власти уверяют, что такая проблема остро не стоит. В случае отсутствия необходимого медикамента или его высокой стоимости в конкретной аптеке, рекомендовано обращаться в управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области по телефону 8 (863) 240-89-60.

Сегодня с утра корреспондент RostovGazeta пытался дозвониться по указанному номеру. На звонок никто не отвечал. Не ответили и по другим номерам, указанным на официальном сайте ведомства. Трубку сняли лишь к полудню.

«Все сотрудники ушли работать дистанционно. А я не могу отвечать на вопросы, некомпетентна», — сообщили RostovGazeta в УФАС по Ростовской области.

Назвать мобильные номера компетентных специалистов, работающих на удаленке, которые по заверениям властей, как-то должны помогать людям, ответившая затруднилась.

Напомним, что сегодня жителям региона как никогда требуется помощь всех федеральных органов исполнительной власти.

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