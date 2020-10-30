Обращаться в ростовское управление ФАС на отсутствие лекарств бесполезно

Многие жители Ростовской области сегодня сталкиваются с дефицитом антибиотиков. Но власти уверяют, что такая проблема остро не стоит. В случае отсутствия необходимого медикамента или его высокой стоимости в конкретной аптеке, рекомендовано обращаться в управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области по телефону 8 (863) 240-89-60.