Перевозчики в Перми обратились в ФАС

Издание сообщает, что в жалобах заявители указали, что конкурсы на пассажирские перевозки проводились с нарушениями и они противоречат требованиям к контрактной системе.
Отмечается, что торги на обслуживание семи городских маршрутов были объявлены 12-13 октября. Победитель конкурса будет обслуживать автобусные маршруты в течение четырех лет. Заявители, обратившиеся в ФАС, считают, что в конкурсной документации есть положения, которые ограничивают конкуренцию, пишет Properm.ru.
Перевозчики указали на то, что в торгах прописано обязательное наличие новых автобусов, не старше 11 месяцев со дня регистрации. Заявители полагают, что это положение предоставляет преимущества в конкурсе для конкретных компаний.
Еще одним критерием является “Наличие материальных ресурсов”. По нему оценка будет составлять 85% из 40 баллов, то есть 34 балла из возможных 100 баллов, которые может набрать участник конкурса. Отрыв по данному положению приведет к победе в конкурсе. Но он вызывает сомнение, поскольку в данном случае пермский перевозчик, который работает на рынке двадцать лет и имеет в собственности 20 автобусов, заведомо проиграет московской компании, работающей два года, но имеющей двести автобусов.
По мнению перевозчиков, такие положения, внесенные в конкурсную документацию местной администрацией, являются попыткой вытеснить пермских перевозчиков с рынка. Раньше всю выручку с маршрутов получали перевозчики - мэрия просто проводила торги. Сейчас деньги с билетов собирает муниципалитет, а потом расплачивается с перевозчиками по факту выполнения объема работ. Так около 60 процентов рынка сейчас обслуживают две московские компании и пермский МУП.
Пермские перевозчики лишились большей части рынка, но рассчитывали получить оставшуюся. Изначально планировалось разыграть семь маршрутов по контрактам сроком на три года. Предполагалось, что по конкурсу будут минимальные требования к транспорту, но местная администрация изменила условия.
По предварительным прогнозам конкурс может выиграть московская компания ООО «Автомиг». И не последнюю роль в этом играет Александр Клебанов - бывший предприниматель, а сейчас заместитель министра по транспорту. Именно по его настоянию провели конкурс на обслуживание маршрутов, а не аукцион.
В краевом правительстве Клебанов с 2018 года. Именно он инициировал покупку трамваев “Лев” в Перми - тогда это обошлось бюджету города почти в девяносто миллионов. При этом многие считают, что документы составлялись под конкретную компанию, но формально проведение конкурса соответствовало законодательным требованиям. Тогда контракт получила московская компания “ПК “Транспортные системы”.
Ситуация с автобусными маршрутами выглядит аналогичной, поэтому пермские перевозчики считают, что администрация просто расчищает рынок под московских игроков.