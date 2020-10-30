Перевозчики в Перми обратились в ФАС

Еще одним критерием является “Наличие материальных ресурсов”. По нему оценка будет составлять 85% из 40 баллов, то есть 34 балла из возможных 100 баллов, которые может набрать участник конкурса. Отрыв по данному положению приведет к победе в конкурсе. Но он вызывает сомнение, поскольку в данном случае пермский перевозчик, который работает на рынке двадцать лет и имеет в собственности 20 автобусов, заведомо проиграет московской компании, работающей два года, но имеющей двести автобусов.