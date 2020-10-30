«Россети» запустили объекты в Белгороде и Брянске

Проект «Россетей», реализованный в Белгороде, сделал более надежным электроснабжение как города, так и области в целом. Новую подстанцию 330 кВ «Белгород» отличает высокая степень автоматизации. В автоматическом режиме обрабатывается более 10 000 цифровых сигналов оборудования. Эксперты получили возможность управлять подстанцией дистанционно. Старая подстанция, функционировавшая последние 60 лет, пойдет под снос. Земля, на которой стоял объект, будет передана в пользование Белгороду. Инвестиции в проект равны 6,5 миллиарда рублей.