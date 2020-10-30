«Россети» запустили объекты в Белгороде и Брянске

До конца 2020 года «Россети» собираются запустить в работу 38 цифровых районов электрических сетей. Об этом информирует «ТАСС».
Торжественное мероприятие по случаю запуска новых проектов посетили глава Министерства энергетики России Александр Новак и гендиректор «Россетей» Павел Ливинский.
По словам Александра Новака, после ввода в работу подстанции «Белгород» и цифрового Брянского района электрических сетей удастся сделать электроснабжение двух регионов Центра России более надежным и доступным. Чиновник добавил, что основными потребителями тут являются местные жители, организации социальной сферы и транспортной отрасли, а также крупные промышленные предприятия.
Павел Ливинский в свою очередь заявил, что в ходе реализации проектов энергетики применяли инновационные технологии и новое оборудование.
«Эти проекты – важный шаг на пути цифровой трансформации сетевого комплекса, которая проходит сегодня в масштабе всей России», - подчеркнул глава «Россетей».
Проект «Россетей», реализованный в Белгороде, сделал более надежным электроснабжение как города, так и области в целом. Новую подстанцию 330 кВ «Белгород» отличает высокая степень автоматизации. В автоматическом режиме обрабатывается более 10 000 цифровых сигналов оборудования. Эксперты получили возможность управлять подстанцией дистанционно. Старая подстанция, функционировавшая последние 60 лет, пойдет под снос. Земля, на которой стоял объект, будет передана в пользование Белгороду. Инвестиции в проект равны 6,5 миллиарда рублей.
В Брянском районе «Россети» обеспечили 100% наблюдаемость, полное покрытие цифровой связью, а также возможность удаленных оперативных переключений в обычных и аварийных режимах.
В целом по результатам 2020 года в периметре «Россетей» станет функционировать 38 цифровых районов электрических сетей. Через 10 лет районные электрические сети будут переведены на «цифру».
Так, объем инвестиций «Россетей» в развитие Белгородской области в 2017-2019 годах превысил 19 миллиардов рублей. До 2024 года корпорация вложит в регион еще 18,7 миллиарда рублей. В Брянскую область в 2017-2019 годах холдинг направил в качестве финансирования 6,6 миллиарда рублей, в 2020-2024 годах его объем превысит 12,6 миллиарда рублей.