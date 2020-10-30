Ростовскую область посетил помощник президента России

Встреча началась с военно-исторического комплекса «Самбекские высоты». Анатолия Серышева сопровождали полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, первый заместитель атамана ВсКО казачий полковник Игорь Казарезов и войсковой атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» казачий полковник Виталий Бобыльченко. Участники встречи возложили гирлянду и цветы к мемориалу Славы, пообщались с молодыми казаками из детско-молодежной региональной общественной организации «Донцы». Затем побывали в Таганрогском литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике и культурно-выставочном центре ДГТУ «Донская казачья гвардия».