Ростовскую область посетил помощник президента России

Posted 30 октября 2020, 15:05
Published 30 октября 2020, 15:05
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В этом году Ростовская область празднует 450 лет служения донских казаков российскому государству. В рамках праздника регион посетил помощник президента РФ, председатель совета при президенте РФ по делам казачества Анатолий Серышев.
Встреча началась с военно-исторического комплекса «Самбекские высоты». Анатолия Серышева сопровождали полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, первый заместитель атамана ВсКО казачий полковник Игорь Казарезов и войсковой атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» казачий полковник Виталий Бобыльченко. Участники встречи возложили гирлянду и цветы к мемориалу Славы, пообщались с молодыми казаками из детско-молодежной региональной общественной организации «Донцы». Затем побывали в Таганрогском литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике и культурно-выставочном центре ДГТУ «Донская казачья гвардия».
Сегодня, 30 октября, рабочая группа под руководством Анатолия Серышева посетила столицу донского казачества — Новочеркасск. В ходе этого визита атаману Всевеликого войска Донского Виталию Бобыльченко были тожественно переданы нагрудные знаки Федерального агентства по делам национальностей «За отличие в службе российского казачества» для вручения лучшим представителям войска. Награждение прошло в Патриаршем Вознесенском всеказачьем войсковом соборе. На церемонии присутствовали полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, представители духовенства и казачества.