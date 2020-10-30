Руководство «ТНС энерго» подозревают в хищении 5,5 млрд рублей

Отметим, что совладельцем и председателем совета директоров ПАО «ТНС энерго» является президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Об этом информирует gazeta.ru.
По данным издания, Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере еще 22 октября. Правоохранительным органам стало известно, что начиная с 2011 года и до настоящего времени ПАО «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» украли свыше 5,5 миллиардов рублей. Эти средства холдинг задолжал за поставку электричества. По версии следствия, топ-менеджеры предприятия не расплачивались с поставщиками, выводя средства в офшоры.
По результатам проверки информации полицейские обыскали московский офис «ТНС энерго» и столичную квартиру Афанасьева. Последний занял пост гендиректора холдинга в 2019 году. Обыски прошли и в московском жилье Щурова. Он вошел в руководящий состав корпорации в 2012 году. Следователи изъяли у фигурантов дела компьютеры и бухгалтерскую отчетность за последние девять лет. Стражи закона обыскали жилую площадь Щурова в Нижнем Новгороде. Ему предъявили обвинение по статье о крупном мошенничестве. Не исключено, что Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного департамента МВД России об избрании подозреваемым меры пресечения уже сегодня.
Отметим, что это не первое громкое дело, по которому ответчиками проходят руководители крупнейших предприятий или чиновники федерального уровня. К примеру, два года назад бывшего члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан задержали за передачу стратегических документов Министерства энергетики спецслужбам Молдавии.
Нужно помнить и о скандальном деле клана Арашуковых. Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики обвинили в организации убийства и участии в преступной группировке. В то же время советнику гендиректора «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову инкриминировали хищение газа на 32 миллиарда рублей, а гендиректору «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову - мошенничество в особо крупном размере. Фигурантами уголовного дела стали и другие члены семьи Арашуковых.
Резонансным было и дело Михаила Абызова. Войдя в состав правительства, этот человек продолжил управлять бизнесом и выводить деньги в офшоры.
Эксперты издания уверены, что сегодня можно серьезно говорить о зачистке силовиками топливно-энергетического комплекса. Полицейские проверяют крупнейшие проекты газового, сбытового и генерирующих сфер, в которых выявили нарушения. В разработку Министерства внутренних дел и Следственного комитета попали федеральные чиновники и государственные корпорации. Специалисты считают, что энергетическая отрасль нуждается в наведении порядка. С функцией регулятора Министерство энергетики справляться перестало, чего нельзя сказать о правоохранительных органах.