Руководство «ТНС энерго» подозревают в хищении 5,5 млрд рублей

По результатам проверки информации полицейские обыскали московский офис «ТНС энерго» и столичную квартиру Афанасьева. Последний занял пост гендиректора холдинга в 2019 году. Обыски прошли и в московском жилье Щурова. Он вошел в руководящий состав корпорации в 2012 году. Следователи изъяли у фигурантов дела компьютеры и бухгалтерскую отчетность за последние девять лет. Стражи закона обыскали жилую площадь Щурова в Нижнем Новгороде. Ему предъявили обвинение по статье о крупном мошенничестве. Не исключено, что Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного департамента МВД России об избрании подозреваемым меры пресечения уже сегодня.