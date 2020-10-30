Тарасов пожаловался на оскорбления после истории с алиментами

Напомним, что Тарасов судился с бывшей супругой Оксаной Пономаренко из-за размера алиментов. Первоначально он выплачивал ¼ доходов и 104 тысячи рублей ежемесячно. Он добился того, что деньги начали распределять еще на двух дочерей, которые родились в браке с Костенко.
Сейчас футболист пожаловался, что его семью начали оскорблять. По его словам, он к этому привык, но хейтеры начали задевать его детей.
«Поверьте, есть много нюансов, которые я мог бы рассказать о матери своего старшего ребенка, но в отличие от ее адвоката, я не оскорбляю женщин. Это последнее дело», — заявил Тарасов.