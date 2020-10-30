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Тарасов пожаловался на оскорбления после истории с алиментами

30 октября 2020, 06:27
Фото: instagram.com/tarasov23
Футболист Дмитрий Тарасов, который женат на модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, пожаловался, что его «поливают грязью», сообщается на странице спортсмена в Instagram.

Напомним, что Тарасов судился с бывшей супругой Оксаной Пономаренко из-за размера алиментов. Первоначально он выплачивал ¼ доходов и 104 тысячи рублей ежемесячно. Он добился того, что деньги начали распределять еще на двух дочерей, которые родились в браке с Костенко.

Сейчас футболист пожаловался, что его семью начали оскорблять. По его словам, он к этому привык, но хейтеры начали задевать его детей.

«Поверьте, есть много нюансов, которые я мог бы рассказать о матери своего старшего ребенка, но в отличие от ее адвоката, я не оскорбляю женщин. Это последнее дело», — заявил Тарасов.

#Желтые новости
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