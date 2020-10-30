Три пятничные новости Ростова о миллионах, миллиардах рублей и Киркорове

Ковидные потери
Ростовская область недополучила из-за пандемии коронавируса 6,7 миллиарда рублей. Власти зафиксировали снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета. В связи с этим в правительстве вынуждены были пересмотреть расходы бюджета.
При этом действующие в настоящее время ограничительные меры региональные власти надеются снять только в 2021 году. Тогда ожидается начало переходного периода, направленного на восстановление социально-экономического развития.
Напомним, что в последние несколько недель в Ростовской области ежедневно выявляют около 300 новых больных коронавирусом.
Угроза банкротства
Московская компания выразила намерение пустить по миру и обанкротить Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева. Об этом заявило ООО «Про Фактор», образованное в 2016 году. Поводом для такого решения, по информации компании, стал долг ТАНТК им. Бериева в размере более 300 тысяч рублей.
Из-за чего образовалась задолженность, пока неизвестно. Сообщается только, что «Про Фактор» оказывает некие финансовые услуги. Численность персонала компании насчитывает 14 человек.
На конец сентября стоимость чистых активов таганрогского предприятия составила 9,54 миллиарда рублей.
«Заказ» Максима Галкина
В Ростове-на-Дону на 2 ноября было назначено судебное заседание, на котором состоятся прения сторон по уголовному делу об организации террористического акта на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале.
В организации несостоявшегося теракта обвиняют четырех человек. Из материалов дела следует, что они вступили в ряды запрещенной в РФ организации «Исламское государство».
В июне 2017 года мужчины попытались пройти на концерт Филиппа Киркорова в Махачкале, при себе они имели взрывные устройства. Однако им помешали охранявшие концертный зал сотрудники полиции.
При этом один из фигурантов уголовного дела заявил, что они планировали не теракт, а убийство «короля эстрады». Киркорова им якобы заказал нынешний супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин и пообещал им за это два миллиона рублей. При этом аванс исполнители, якобы, уже получили.