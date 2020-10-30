Три пятничные новости Ростова о миллионах, миллиардах рублей и Киркорове

При этом один из фигурантов уголовного дела заявил, что они планировали не теракт, а убийство «короля эстрады». Киркорова им якобы заказал нынешний супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин и пообещал им за это два миллиона рублей. При этом аванс исполнители, якобы, уже получили.