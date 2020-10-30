В 2021 году в РФ в общественном транспорте будут установлены обеззараживатели воздуха

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ», такая портативная система дезинфекции может начале будущего года появиться не только в общественном транспорте, но и в автомобилях такси и каршеринга.
Облучатель-рециркулятор - так называется устройство - разработан сотрудниками Воронежского технического госуниверситета. Сейчас идет тестирование устройства. По плану, их начнут выпускать зимой. Цена обеззараживателя начинается от 50 тысяч рублей.
Устройство проводит анализ, есть ли пассажиры в салоне. При их отсутствии обеззараживатель начинает начинает очищать салон. Управление работой механизма будет осуществлять водитель прямо с приборной панели машины. По мнению разработчиков устройства, такой вид обработки безопаснее, чем дезинфекция ультразвуком или с помощью химических средств.