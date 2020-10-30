rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В 2021 году в РФ в общественном транспорте будут установлены обеззараживатели воздуха

30 октября 2020, 07:37
Фото: pixabay.com
В будущем году в российском в общественном транспорте намерены установить портативные устройства, очищающие воздух салона от вирусов.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ», такая портативная система дезинфекции может начале будущего года появиться не только в общественном транспорте, но и в автомобилях такси и каршеринга.

Облучатель-рециркулятор - так называется устройство - разработан сотрудниками Воронежского технического госуниверситета. Сейчас идет тестирование устройства. По плану, их начнут выпускать зимой. Цена обеззараживателя начинается от 50 тысяч рублей.

Устройство проводит анализ, есть ли пассажиры в салоне. При их отсутствии обеззараживатель начинает начинает очищать салон. Управление работой механизма будет осуществлять водитель прямо с приборной панели машины. По мнению разработчиков устройства, такой вид обработки безопаснее, чем дезинфекция ультразвуком или с помощью химических средств.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00