Власти Ростовской области опровергли информацию об ажиотажном спросе на еду

Ранее в ходе проведенного опроса выяснилось, что россияне начали закупать продукты впрок. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом.
«Вопрос находится на контроле департамента потребительского рынка региона. Проводится еженедельный мониторинг запасов», — отметили в пресс-службе.
Запасы товаров сопоставимы с запасами на середину мая. В наличии есть 732 тонны сахара, 116 тонн муки, 235 тонн риса, 151 тонна макарон.
Также подготовили 490 тонн овощей. Ранее в Ростове от коронавируса умер бывший президент Федерации бокса ЮФО.