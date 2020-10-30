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Власти Ростовской области опровергли информацию об ажиотажном спросе на еду

30 октября 2020, 15:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области отсутствует ажиотажный спрос на продукты питания, сообщили в правительстве региона.

Ранее в ходе проведенного опроса выяснилось, что россияне начали закупать продукты впрок. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом.

«Вопрос находится на контроле департамента потребительского рынка региона. Проводится еженедельный мониторинг запасов», — отметили в пресс-службе.

Запасы товаров сопоставимы с запасами на середину мая. В наличии есть 732 тонны сахара, 116 тонн муки, 235 тонн риса, 151 тонна макарон.

Также подготовили 490 тонн овощей. Ранее в Ростове от коронавируса умер бывший президент Федерации бокса ЮФО.

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