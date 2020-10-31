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Posted 31 октября 2020, 15:52

Published 31 октября 2020, 15:52

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Власти не стали комментировать ситуацию с кислородным скандалом в Ростове

31 октября 2020, 15:52
В Ростовской области нет возможности прокомментировать произошедший скандал в больнице No20, сообщили в пресс-службе правительства региона.

СМИ заявляли, что в ковидном госпитале, организованном на базе ростовской больницы, скончались несколько человек. Говорилось, что они умерли из-за отсутствия медицинского кислорода.

Из-за этой ситуации разразился скандал, а следствие возбудило уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Журналисты поинтересовались, признают ли власти региона факт инцидента. Однако на данный момент комментарий получить нельзя.

«Больница No 20 является муниципальным учреждением. Все комментарии возможны после завершения следственных и проверочных мероприятий», — уточнили в пресс-службе.

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