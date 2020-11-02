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Posted 2 ноября 2020, 07:33

Published 2 ноября 2020, 07:33

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

В Ростове к 2023 году достроят школы на 2,3 тысячи мест

2 ноября 2020, 07:33
В Ростове-на-Дону до 2023 года планируется возвести две школы, которые смогут вместить боле 2,3 тысячи воспитанников, сообщили в городской администрации.

Сейчас идет проектирование двух учебных заведений в микрорайоне Левенцовский. проектная документация находится в государственной экспертизе.

Строительство намерены завершить до конца 2023 года. Кроме того, в границах улиц Еременко и Еляна появится шестиэтажное здание поликлиники на 500 посещений в смену. Предусмотрены лаборатория, диагностическое, лечебно-профилактическое отделения.

«Для нашего города жилой район „Левенцовский“ — это пример того, как должны обустраиваться и осваиваться новые территории. Этот опыт мы хотим распространить и на других застройщиков», — заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Ранее власти Ростова рассказали о строительстве новых дорог.

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