В Ростове к 2023 году достроят школы на 2,3 тысячи мест

Posted 2 ноября 2020, 07:33
Published 2 ноября 2020, 07:33
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Сейчас идет проектирование двух учебных заведений в микрорайоне Левенцовский. проектная документация находится в государственной экспертизе.
Строительство намерены завершить до конца 2023 года. Кроме того, в границах улиц Еременко и Еляна появится шестиэтажное здание поликлиники на 500 посещений в смену. Предусмотрены лаборатория, диагностическое, лечебно-профилактическое отделения.
«Для нашего города жилой район „Левенцовский“ — это пример того, как должны обустраиваться и осваиваться новые территории. Этот опыт мы хотим распространить и на других застройщиков», — заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.