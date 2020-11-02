В Ростове к 2023 году достроят школы на 2,3 тысячи мест

В Ростове-на-Дону до 2023 года планируется возвести две школы, которые смогут вместить боле 2,3 тысячи воспитанников, сообщили в городской администрации.

Сейчас идет проектирование двух учебных заведений в микрорайоне Левенцовский. проектная документация находится в государственной экспертизе. Строительство намерены завершить до конца 2023 года. Кроме того, в границах улиц Еременко и Еляна появится шестиэтажное здание поликлиники на 500 посещений в смену. Предусмотрены лаборатория, диагностическое, лечебно-профилактическое отделения. «Для нашего города жилой район „Левенцовский“ — это пример того, как должны обустраиваться и осваиваться новые территории. Этот опыт мы хотим распространить и на других застройщиков», — заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Ранее власти Ростова рассказали о строительстве новых дорог.