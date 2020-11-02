В Ростове скоро некому будет лечить, в том числе и зубы

Эта информация вызывала бурное обсуждение в рядах ростовских медиков. В рамках закона «работодатель отвечает за иммунопрофилактику и эпидемиологическую безопасность». Закон поясняет, что если сотрудник не хочет вакцинироваться, то согласно статье 192 ТК, его нельзя привлечь к дисциплинарной ответственности. Однако работодатель должен отстранить его от работы, иначе получит предписание или штраф. Под этот закон попали не только стоматологи, но и те, кто работает «с больными инфекционными болезнями, с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний, с кровью и биологическими жидкостями человека». То есть практически весь медперсонал любого медучреждения.