В Ростове скоро некому будет лечить, в том числе и зубы

Posted 2 ноября 2020, 08:52
Published 2 ноября 2020, 08:52
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
В Москве 29 октября 2020 года прошла научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы стоматологической помощи». В время выступления главный врач Московской областной стоматологической поликлиники Марина Сойхер поделилась с участниками опытом работы в современных условиях.
С отсылкой на постановление правительства от 15 июля 1999 года № 825 и Федеральный закон № 157-ФЗ от 17 сентября 1998 года, все сотрудники столичной стоматологии получили уведомления о необходимости вакцинироваться от гриппа. В противном случае их не допускали к работе.
Эта информация вызывала бурное обсуждение в рядах ростовских медиков. В рамках закона «работодатель отвечает за иммунопрофилактику и эпидемиологическую безопасность». Закон поясняет, что если сотрудник не хочет вакцинироваться, то согласно статье 192 ТК, его нельзя привлечь к дисциплинарной ответственности. Однако работодатель должен отстранить его от работы, иначе получит предписание или штраф. Под этот закон попали не только стоматологи, но и те, кто работает «с больными инфекционными болезнями, с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний, с кровью и биологическими жидкостями человека». То есть практически весь медперсонал любого медучреждения.
Московский опыт с посылом на дальнейшую вакцинацию от коронавируса вызвал негодование не только у ростовских стоматологов, но и врачей.
«Никто не захочет прививаться, скорее всего, начнутся массовые увольнения. Вакцина от коронавируса не прошла клинические испытания. Она должна исследоваться несколько лет, иначе никто не даст гарантии, как отреагирует организм человека на прививку. Как и грипп, коронавирус — это быстро мутирующий вирус. Невозможно от него защититься прививкой. Известно, что антитела от коронавируса действуют всего три месяца. И даже если человек переболел, через три месяца возможно повторное заражение. Поэтому прививка не дает надежной защиты», — сообщает ростовский доктор, не пожелавший назвать своего имени.
В Ростовскую область этот опыт пока не пришел, но к этому все ведет. Не зря же уже обнародован закон из прошлого века и появились пионеры его реализации.
Напомним, что Ростовские врачи отказываются делать прививку от коронавируса.