Осужденной за мошенничество экс-сотруднице ФСБ в Ростове сократили срок

Кировский Районный суд ранее приговорил Людмилу Агапову к одному году и шести месяцам условно за мошенничество, с использованием служебного положения. Бывшую сотрудницу ФСБ осудили за хищение денег, полученных «под предлогом оказания содействия за трудоустройство гражданина в органы ФСБ».