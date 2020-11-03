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Осужденной за мошенничество экс-сотруднице ФСБ в Ростове сократили срок

3 ноября 2020, 12:00
Фото: pixabay
Бывшей сотруднице ФСБ Людмиле Агаповой, осужденной за мошенничество, Ростовский областной суд сократил на месяц условный срок, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы облсуда.

Кировский Районный суд ранее приговорил Людмилу Агапову к одному году и шести месяцам условно за мошенничество, с использованием служебного положения. Бывшую сотрудницу ФСБ осудили за хищение денег, полученных «под предлогом оказания содействия за трудоустройство гражданина в органы ФСБ».

Ранее сообщалось, Агапова взяла 5,5 тысяч долларов у врача, пообещав помочь его дочери устроиться в ФСБ. Свою вину она не признала.

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда приговор суда изменён. В качестве обстоятельства, положительно характеризующего личность Агаповой, признано наличие у нее ведомственных наград. Наказание смягчено до 1 года 5 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года», — сообщил сотрудник пресс-службы облсуда.

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