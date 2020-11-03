От гриппа привили 28% населения Ростовской области

Он напомним, что в планах у региональных властей вакцинировать 2,5 миллиона человек или 60% населения Ростовской области. «На сегодняшний день мы привили 1 миллион 188 тысяч человек, в области работают 562 прививочные бригады. Охват населения составляет 28,3%», — рассказал Сергей Бондарев.