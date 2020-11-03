От гриппа привили 28% населения Ростовской области

Posted 3 ноября 2020, 14:55
Published 3 ноября 2020, 14:55
Modified 1 октября, 13:19
Updated 1 октября, 13:19
Он напомним, что в планах у региональных властей вакцинировать 2,5 миллиона человек или 60% населения Ростовской области. «На сегодняшний день мы привили 1 миллион 188 тысяч человек, в области работают 562 прививочные бригады. Охват населения составляет 28,3%», — рассказал Сергей Бондарев.
Он добавил также, что вакцину регион получал двумя партиями за счет федерального бюджета. Кроме того, губернатор Ростовской области дополнительно выделил средства из регионального бюджета на закупку 45 тысяч доз.
«Работа организована должным образом, погодные условия нам помогают, с вакцинацией я проблем не вижу», — подчеркнул замгубернатора.
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