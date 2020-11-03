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Паспорта готовности к зиме получили девять районов Ростовской области

3 ноября 2020, 07:43
Фото: donland.ru
Первые девять районов Ростовской области получили паспорта готовности к отопительному сезону 2020–2021 годов, сообщили в региональном правительстве.

«Паспорта получили города Гуково, Зверево, Куйбышевский, Неклиновский, Матвеево-Курганский, Мясниковский, Константиновский, Волгодонской и Зимовниковский районы», — сказано в сообщении.

Заседание межведомственной комиссии по оценке готовности к осенне-зимнему периоду прошло накануне, до 15 ноября паспорта должны получить все районы области.

Ранее о полной подготовке к зиме заявили энергетики Ростовской области. В регионе уже на 100% сформировали аварийный запас материалов и оборудования и сделали необходимые запасы топлива.

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