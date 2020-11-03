Паспорта готовности к зиме получили девять районов Ростовской области

«Паспорта получили города Гуково, Зверево, Куйбышевский, Неклиновский, Матвеево-Курганский, Мясниковский, Константиновский, Волгодонской и Зимовниковский районы», — сказано в сообщении.
Заседание межведомственной комиссии по оценке готовности к осенне-зимнему периоду прошло накануне, до 15 ноября паспорта должны получить все районы области.
Ранее о полной подготовке к зиме заявили энергетики Ростовской области. В регионе уже на 100% сформировали аварийный запас материалов и оборудования и сделали необходимые запасы топлива.