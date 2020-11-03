Пациентка из Константиновского района, умолявшая спасти ее семью, потеряла мужа

Несколько дней назад был опубликован материал с отснятым на телефон видеороликом, в котором женщина обратилась к врачам с мольбой о помощи. Она лежит в палате центральной районной больницы Константиновска с подозрением на пневмонию, а ее мужа увезли в ковидный госпиталь с подтвержденным коронавирусом. Сегодня стало известно, что ее муж умер.