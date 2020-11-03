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Пациентка из Константиновского района, умолявшая спасти ее семью, потеряла мужа

3 ноября 2020, 07:04
Фото: StockSnap / pixabay.com
У пациентки Константиновского района, умоляющей на видео спасти ее семью, умер от коронавируса муж, он работал учителем технологии у мальчиков старших классов, сообщили RostovGazeta в школе № 1 Константиновска.

Несколько дней назад был опубликован материал с отснятым на телефон видеороликом, в котором женщина обратилась к врачам с мольбой о помощи. Она лежит в палате центральной районной больницы Константиновска с подозрением на пневмонию, а ее мужа увезли в ковидный госпиталь с подтвержденным коронавирусом. Сегодня стало известно, что ее муж умер.

«Он работал учителем технологии у мальчиков старших классов. Вел с шестого по девятый класс», — рассказали в школе № 1, в которой работал учитель.

Напомним, что вчера в Ростовской области пациенту с онкологией отказали в проведении химиотерапевтического лечения.

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