Пациентка из Константиновского района, умолявшая спасти ее семью, потеряла мужа

Несколько дней назад был опубликован материал с отснятым на телефон видеороликом, в котором женщина обратилась к врачам с мольбой о помощи. Она лежит в палате центральной районной больницы Константиновска с подозрением на пневмонию, а ее мужа увезли в ковидный госпиталь с подтвержденным коронавирусом. Сегодня стало известно, что ее муж умер.
«Он работал учителем технологии у мальчиков старших классов. Вел с шестого по девятый класс», — рассказали в школе № 1, в которой работал учитель.
Напомним, что вчера в Ростовской области пациенту с онкологией отказали в проведении химиотерапевтического лечения.