rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прихожане Новочеркасска собрали деньги на кислородные концентраторы

3 ноября 2020, 06:38
Фото: novochgrad.ru
Два кислородных концентратора купили для ковидного госпиталя в Новочеркасске на пожертвования прихожан, сообщили в городской администрации.

«Настоятель Свято-Михаило-Архангельского храма протоиерей Олег Добринский передал новочеркасскому ковидному госпиталю на улице Мацоты два кислородных концентратора», — сказано в сообщении.

Как подчеркнул отец Олег, необходимое ковидным больным оборудование купили на средства благотворителей. Он выразил надежду, что бизнес-сообщество города последует их примеру.

В настоящее время ковидный госпиталь на Мацоты, который открыли несколько дней назад, не испытывает проблем с кислородом. В госпитале есть 35 точек подключения кислорода и кислородная рампа на 12 выходов, а подаренные концентраторы будут использовать в качестве резервных.

Материалы по теме
Итоги кислородного скандала в больнице № 20: главные ростовские новости вторникаКислородно-ковидные страсти: три новости четверга в РостовеВласти не стали комментировать ситуацию с кислородным скандалом в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00