Прихожане Новочеркасска собрали деньги на кислородные концентраторы

«Настоятель Свято-Михаило-Архангельского храма протоиерей Олег Добринский передал новочеркасскому ковидному госпиталю на улице Мацоты два кислородных концентратора», — сказано в сообщении.
Как подчеркнул отец Олег, необходимое ковидным больным оборудование купили на средства благотворителей. Он выразил надежду, что бизнес-сообщество города последует их примеру.
В настоящее время ковидный госпиталь на Мацоты, который открыли несколько дней назад, не испытывает проблем с кислородом. В госпитале есть 35 точек подключения кислорода и кислородная рампа на 12 выходов, а подаренные концентраторы будут использовать в качестве резервных.