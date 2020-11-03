Прихожане Новочеркасска собрали деньги на кислородные концентраторы

В настоящее время ковидный госпиталь на Мацоты, который открыли несколько дней назад, не испытывает проблем с кислородом. В госпитале есть 35 точек подключения кислорода и кислородная рампа на 12 выходов, а подаренные концентраторы будут использовать в качестве резервных.